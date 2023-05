Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rayna Harvey es ahora una mujer que en algún momento se sintió atrapada en el cuerpo de un hombre, pues estando casado se volvió transgénero y contó con el total apoyo de su esposa.

No se sentía bien siendo hombre

Las parejas no siempre tienen una muy buena comunicación y a veces tienen dificultades para solucionar sus problemas cuando se presentan dificultades. Pues sabemos que las bases para que una relación funcione correctamente es la comprensión y el entendimiento.

Este es precisamente el caso de Rayna Harvey y su pareja. Ella es una mujer transgénero que desde pequeña nunca se sintió identificada como un varón, pero estaba atrapada en el cuerpo de uno.

La diseñadora contó su historia para un medio de comunicación, allí comentó los obstáculos que logró superar para quererse a sí misma y estar conforme con su personalidad.

En su adolescencia estaba en plena crisis de identidad, pero conoció a Jae y al cabo de unos años ambos terminaron casándose. Sin embargo, durante su matrimonio Rayna no se sentía a gusto como varón, aunque trato de ignorar y reprimir ese sentimiento.

Mira también: Tiktoker hincha de Universitario pide el “tri” de Alianza Lima: “Es inevitable”

Tras una separación momentánea con Jae, Rayna empezó a salir con otras personas, pero ninguna la entendió.

“Hacía cosas sutiles como sombrear mis cejas y usar corrector (…) Antes de que pudiera hablar me decían que no querían escucharme porque no les gustaban las mujeres“, señaló.

“No me sentía segura hablando de mis sentimientos sobre querer ser transgénero, así que los barrí debajo de la alfombra“, añadió.

Logró su transformación

Después de un tiempo, empezó a sentirse más cómoda consigo misma y decidió que ya no reprimiría nada. “Sentí que podía ser yo misma. Disfruté poder ver el mundo exterior nuevamente“, aseguró.

Fue en ese momento que volvió con Jae. Ella es la única persona con quien se sintió comprendida y con quien pudo tocar temas sensibles, como sus deseos de transicionar.

Mira también: ¡Amor de madre! Mujer en coma da a luz a su bebé y queda en estado vegetativo

“Le dije que quería explorar más profundamente mis sentimientos. Ella fue muy receptiva y me dijo que solo quería que yo fuera feliz, porque es la persona interior de la que se enamoró“, indicó.

Tras un tiempo de estar investigando y visitar consultorios, finalmente logró cambiar de género. “La dinámica de mi matrimonio ha mejorado aún más desde la transición porque puedo ser más feliz en la vida. Es fácil para mí estar con Jae“, expresó el hombre.

Desde ese momento a la pareja de esposos le ha ido mejor que nunca y han logrado superar todo obstáculo que se les interpuso en su relación.

“Nos ha dado la capacidad de tener la comunicación más abierta jamás vista. Ahora somos más felices como pareja porque puedo ser yo mismo y Jae me acepta por lo que soy“, manifestó.