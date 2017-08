Hugo García y su novia se tatuaron

El guerrero Hugo García y su novia Mafer Neyra son una de las parejitas más sólidas en el mundo de los realities. Y como muestra de su amor, no tuvie­ron mejor idea que tatuarse la fecha de su aniversario en sus muñecas. La pare­jita lleva una relación de más de dos años, por lo que decidieron inmortalizar la fecha con tinta indeleble.

Si bien, muchos seguidores apoyan esta relación que nació en ‘Combate’, no faltaron las críticas sobre todo al asegurar que esto trae “mala suerte” o que simplemente no es necesario. Lo cierto es que tanto Hugo como Mafer no dejan de compartir su amor en redes y para muchos el siguiente paso sería el altar.