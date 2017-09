Hunde a Milena

A pesar de las disculpas públicas de Milena Zárate, Mónica Cabrejos aseguró que no dará su brazo a torcer y la demandará por difamación por decir que “vendía su cuerpo”. “No tengo nada que pensar, ahora el que piensa es el abogado, ahora todo es un tema legal”, sostuvo la exvedette.

-¿Para cuándo estará lista está demanda?

Ya está, mi abogado, ya está trabajando en eso. Ahorita me estoy yendo de viaje, estaré fuera quince días y me desconectaré de todo.

-Si Milena te llama o intenta comunicarse contigo para parar está demanda, ¿qué le responderías?

Voy a estar con mi celular apagado, estoy de vacaciones y estoy por subir al avión.

-¿No hay marcha atrás?

No, el honor es como un vidrio tú no puedes decir discúlpame estaba molesta, no quise decir eso. No he visto el programa donde ella ha salido hablar, pero tengo muchos videos y recorte de periódico de donde se va a basar la demanda de difamación.

-¿Y te vas de viaje sola o con Tenchy?

Ya estoy en otras.

-¿Te vas con otro galán?

Me voy descansar, estoy tranquila y feliz, las personas que están ahora a mi alrededor no son famosas creo que no hay motivo para darle relevancia. Yo estoy en otras, el en otras, felicidad para todos.

No teme demanda

Por su parte, Milena Zárate aseguró estar tranquila y que no teme que Mónica Cabrejos la demanda por difamación. “Que lo haga, a mí lo que haga me tiene sin cuidado. Si le pedí disculpas, no le pedí para que sepa que lo que estoy haciendo está mal. Uno no puede dejarse pisotear por nadie y menos de una persona que te quiere humillar o menospreciar porque hayas estudiado o no”, dijo.