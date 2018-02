Identifican al monstruo de San Juan Lurigancho

Maldito. La policía intensifica la búsqueda de César Augusto Gustavo Alva Mendoza (37) quién según imágenes de una cámara de video, lo registran interceptando y llevando en bicicleta a la menor M.J.V.R.de once años, hallada carbonizada el último viernes en San Juan de Lurigancho. La jovencita llevaba un curso de manualidades en la comisaría de Canto Rey.

Antecedentes por violación y robo

Según se puede apreciar en el video, el hombre vestido de polo plomo y pantalón oscuro, rondaba minutos antes, la zona. Esta imagen, del jueves 1 de febrero, es el último registro con vida de la pequeña de 11 años y luego desaparecen de la escena. La identidad del sujeto fue confirmada por la policía que señaló que Alva Mendoza tendría denuncias por violación sexual a menores de edad, robo, entre otras. Vecinos contaron que Alva Mendoza, laboraba con los policías como informante.

Policías mintieron

Como se recuerda, Jorge Vellaneda Ambrosio (48) denunció la desaparición de su hija la noche del jueves. Diana Ruiz (48), madre de la menor, responsabilizó a la PNP por la desaparición de su niña. “De acá se la han llevado. La profesora dice que no asistió pero no le creo, ella era muy responsable”, Las imágenes revelan que la menor sí acudió a la comisaría de Canto Rey, pese a que en la sede policial aseguraron a los padres que no asistió. A través de un comunicado, la PNP informó que inspectoría investigará si los policías actuaron según las normas. Un equipo especial de la Dirincri se dedicará a esclarecer el caso, en tanto, la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho abrió investigación al respecto.

Llevan ataúd a comisaría

Tras ser velados sus restos, en su casa de la urbanización Mariscal Luzuriaga Mz D, lote 19 D. el ataúd de la pequeña, fue llevada la mañana de ayer por familiares, amigos y profesores a los exteriores de la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho. Cerca de un centenar de personas expresaron su indignación por la muerte de la niña y la falta de seguridad en la zona. Con pancartas y a una sola voz, los deudos exigieron justicia. “Queremos la pena de muerte”, “Maten al asesino” gritaban, mientras la pequeña era llevada luego al cementerio de Huachipa, donde finalmente fue enterrada, en medio del llanto y dolor de sus familiares.

Era una niña feliz

Una amiga recordó que recomendó a Diana Ruiz, que inscribiera a su hija en los talleres de verano de la comisaría de Canto Rey. No lo pensó mucho: era cerca de su casa, gratis y, supuestamente, seguro. La niña eligió el curso de pedrería y, desde la primera semana de enero, asistía los martes y jueves, de 8 a.m. a 12 m. “Llegaba feliz a la casa, mostrando sus primeros trabajos. Quería seguir más meses en el taller”, dice Diana, mientras se seca las lágrimas. El jueves fue la última vez que vio con vida a su hija, quien además estaba entusiasmada por iniciar el sexto grado de primaria. Como se recuerda, la mañana de ese jueves, Diana le pidió a su esposo, Jorge Vellaneda, que lleve a la menor –en su automóvil– a sus clases porque ella estaba ocupada. Jorge no acompañó a su hija hasta la puerta de la comisaría y siguió su marcha en el automóvil.

Papi recibía amenazas

Diana y Jorge son propietarios de panaderías y tienen una fábrica de hornos. La niña era la menor de sus tres hijos. Durante el interrogatorio de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) al papá, este contó que había recibido amenazas hasta hace un mes y que incluso había cambiado de número de celular. “Por mi negocio, he tenido algunos problemas económicos con personas que me deben dinero. He interpuesto juicios y algunos los he ganado. No sé si esto se debe a un ajuste de cuentas, a envidia, no lo sé”, comentó a la prensa.