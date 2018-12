Ignacio Baladán anunció que está otra vez soltería

A pesar que hace unas semanas diario Karibeña lo ampayó de lo más enamorado y feliz con la modelo Valery Merino, Ignacio Baladán anunció el fin de su romance y sin posibilidad de reconciliación. El uruguayo reafirmó que está soltero y quedó en buenos términos con su expareja.

“Si estoy soltero, la relación terminó y no hay opción a regresar. No pienso retomar la relación, si bien no quiero tocar el tema pero como salió en televisión creo que debo aclarar las cosas. Dejo en claro esto y yo estoy con mi vida y ella también. La quiero mucho pero cada uno tomó caminos distintos, lo dejo ahí”, declaró el uruguayo en ‘EBDT’.

Ignacio y Valery tuvieron un romance hace tiempo y después de tres año volvieron a reencontrarse.