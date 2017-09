¡Ignacio Baladán y Alondra García Miró se besan!

Sorpresas. ‘Te volveré a encontrar’ es la nueva telenovela que estrenará Pro TV en los próximos meses y marcará el debut actoral de la modelo Alondra García Miró. Además, significaría también la aparición como actor del uruguayo Ignacio Baladán, quien volvió con fuerza a la televisión. “Pensé que nadie sabía, me da vergüenza todavía. Surgió la posibilidad y fui con todo el cariño. No era para mi, sino para un amigo. Después me llamaron y me dijeron mañana tienes que venir y fui”, reveló el chico reality.

Además, Ignacio Baladán contó al programa ‘ En boca de todos’ sobre sus primeras escenas con la modelo Alondra García Miró. “No la conozco en realidad, pero me parece una mujer hermosa, así que le va a ir súper bien, súper talentosa”, aseguró el guerrero, quien afirmó que no tiene problemas con las escenas de besos en ‘Te volverá a encontrar’ porque “todo es actuación”, recalcó.