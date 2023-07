Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Ya déjalo, está muerto! Cuto Guadalupe volvió a ser protagonista de diversas portadas de espectáculos hace algunos días. El exfutbolista brindó una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez y sus declaraciones sorprendieron a más de uno. Una de las señaladas fue Leslie Shaw, quien no dudó en responderle al carismático personaje, para quien tuvo duras palabras.

También puedes leer: Carlos Cacho critica el look de Paolo Guerrero: “Parece pirañón y descuajeringado”

Nunca la entendió

En la entrevista exclusiva que le brindó Cuto Guadalupe a Carlos Vílchez, el exparticipante de “El gran show” fue consultado por su paso en el reality de baile de Gisela. Comentó que muchas veces salía “poseído”, ya que antes de entrar a la pista de baile, se tomaba su “medicina”.

“Cuando yo salía era todo un show. Todos los bailarines se quedaban celosos, pero yo no tenía la culpa (…) aparte, antes de salir yo me metía mi “huaracazo”, por eso yo salía “poseído” a bailar”, reveló Cuto Guadalupe.

Al ser consultado por sus excompañeras en el reality de baile, Cuto Guadalupe tuvo controversiales palabras contra Leslie Shaw. El ex de Charlene Castro reveló que nunca comprendió a la cantante por un singular motivo.

«A la blanquita, no recuerdo su nombre, nunca la entendí, a Leslie Shaw, porque cuando estaba sin maquillaje, entraba así (escondida). Yo nunca la pude ver sin maquillaje, llegaba al set así», confesó el Cuto Guadalupe.

Leslie Shaw responde con todo

Sin embargo, estas declaraciones no fueron tomadas nada bien por la cantante, quien no dudó en responderle fuerte y claro. La ex de Mario Hart tuvo duras palabras y cuestionó con severidad a Cuto Guadalupe.

También puedes leer: «Te espero pronto mi chiquito»: Daniela Darcourt muestra cómo se vería embarazada [VIDEO]

«Qué imbécil, ¿y a él que le importa, acaso no tiene mujer? Que está al pendiente de mi cara», respondió ante la interrogante de una reportera de “Amor y Fuego”. De inmediato, la periodista le indicó que el tío de Jefferson Farfán no tenía compromiso, recordando el último ampay de su expareja, Charlene Castro.

«Con razón no tiene mujer, por estúpido», fulminó Leslie Shaw a Cuto Guadalupe. También señaló que, durante su estancia en “El gran show”, no pudo entablar ningún vínculo con el chinchano, simplemente porque “no me interesaba”.

«Bueno es que no sé que responder a eso para empezar yo llegaba tarde, de seguro no tenía tiempo para saludarlo, para perder el tiempo, ni mi amigo es ni me interesaba«, finalizó la rubia.