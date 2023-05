¡Indignante! Falso chamán estafa a mujer con más de 14 mil soles

Compartir Facebook

Una mujer denunció que un supuesto chamán la estafó con más de 14 mil soles. Ella indicó que le había estado dando la gran cantidad de dinero para que este falso chamán rompa un maleficio, pero más tarde se dio cuenta de la estafa.

La estafaron con gran suma de dinero

Según la víctima, este falso brujo se hace llamar ‘Maestro Shaitán’ y opera en Cercado de Lima. Él le dijo que ella se encontraba en grave peligro, pues poseía un maleficio que debía romper urgentemente porque su familia podría verse afectada.

«Me dijo que estaba mal, que me iba a acabar poco a poco, que me iba a podrir, que se iba morir mi mamá hasta mi papá. ´Él me engañó, me estafó, me sacó dinero. Me hizo agarrar cráneos», señaló la víctima a medios de comunicación.

La agraviada señaló que lo encontró por medio de redes sociales porque este sujeto decía ser capaz de romper cualquier tipo de maldición. Cuando ella acudió al centro de operaciones de ‘Maestro Shaitán’, este le pidió un adelanto de 1600 soles.

Más tarde este chamán le pidió otros 6000 alegando que la maldición que tenía no se podía romper fácilmente.

“Me llamó y me dijo que mi caso estaba grave, que no lo iba a poder curar así no más. Me dijo que necesitaba S/6 mil para ir a los cementerios a sacar cráneos, que estaba en deuda con el portero de los cementerios”, indicó.

Además, la mujer señaló que este hombre le enviaba videos mediante Whatsapp, en los que hacía rituales en el cementerio Presbítero Maestro. Todo esto habría sido con la intención de seguir sacándole dinero.

Cuando la mujer notó que todo era parte de una estafa decidió encarar al falso chamán y le pidió de vuelta su dinero, pero este no quiso devolverle nada.

“Le dije que si no me podía curar que me devolviera el dinero. Él no tiene por qué quedarse y me dijo que no iba a devolver nada, que había invertido en todas las cosas para curarme. Pero nunca me curó”, comentó.

Intervienen a la banda criminal del supuesto chamán

Las autoridades llegaron al centro de operaciones de ‘Maestro Shaitán’ e intervinieron a cuatro personas. Entre ellos estaría el hijo del falso chamán, Jordan Gianpier Montoya Ocaña, a quien la víctima depositaba el dinero.

“Se trata de un paciente trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por los agentes de la Depincri Cercado luego de las denuncia de una de las agraviadas que depositó más de S/14 mil para romper un maleficio”, señal´o el coronel Miguel Ángel Bolaños, jefe de la Div Centro 1.