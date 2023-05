Compartir Facebook

Una joven denunció que un taxista la dopó, llevó a un hostal y le quitó sus pertenencias en el distrito de San Martín de Porres. Tras el trágico hecho, la víctima puso la denuncia.

Sin embargo, el colmo del asunto fue que luego de que detuvieron al agresor, un policía buscó “arreglar” con él. El sujeto fue detenido, pero más tarde salió en libertad.

Falso taxista la dopó y asaltó

El lamentable hecho sucedió durante la madrugada del 28 de abril. En ese momento la joven tomó el taxi para dirigirse a casa de su pareja. Esta se ubicaba al exterior de un centro comercial de San Martín de Porres.

Sin embargo, unas cuadras antes de llegar a su destino, el hombre le insistió en beber un poco de agua, por lo cual ella aceptó sin saber que quedaría inconsciente.

“Casi llegando a la casa de mi enamorado, él me reiteró que tome el agua y yo le acepte. De ahí no recuerdo nada hasta que amanecí en el hotel y estaba dolorida, me caí de la cama porque no sentía mis piernas”, señaló la víctima.

Cerca de las 5:40 de la mañana, las cámaras de seguridad del hostal ‘Cielo’ registraron la llegada del sujeto identificado como Jhon Antonio Esquivel Ramírez.

Él llegó en un auto negro y cargaba en los hombros a la joven inconsciente para llevarla a una habitación. La víctima señala que este falso taxista la dopó, hurtó sus pertenencias, y la dejó en el hostal.

Policía buscó “arreglar” con el agresor

Cuando despertó, la joven fue a denunciar el crimen en la comisaría de Condevilla, pues había conseguido los datos del agresor. Con ayuda de los policías y los datos que recepcionista del hostal le brindó sobre el atacante, lograron detenerlo. Sin embargo, la víctima denunció que no se respetó el procedimiento.

“Lo capturaron, pero él intentó darse la fuga por lo que lo llevaron a la comisaría conmigo y nos confrontaron porque lo que quería el oficial Martínez era arreglar la situación y le decía: ‘tú sabes lo que has hecho, tú sabes el delito que has cometido, dale para su lavado gástrico y dale para lo que ella necesite”, reveló la mujer a la prensa.

Además, la denunciante desistió de todo tipo de investigación o denuncia en contra del intervenido debido a que tenía que trabajar y estudiar. Tras esto, el acusado salió en libertad luego de 2 horas de intervención.

La víctima también indica que viene recibiendo mensajes de WhatsApp por parte del taxista. En ellos él le dice que tiene una deuda con ella y que está arrepentido.

“No sé en qué sentido me dice que yo acepte el dinero cuando él reconoce el delito, me pudo haber matado”, manifestó la joven.