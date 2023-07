Compartir Facebook

Tras recibir una denuncia por el robo de un celular, efectivos policiales ingresaron a revisar a un payaso en medio de una fiesta infantil.

El hecho sucedió en el distrito de Comas, la víctima del robo al parecer fue una de las bailarina a las que la madre contrató para animar la fiesta de su hijo. La joven bailarina denunció el hurto y llamó a los agentes de la comisaría de Collique.

La madre se mostró muy indignada con la intervención de los efectivos en la fiesta infantil de su pequeño, pues ellos no contaban con un permiso para ingresar al domicilio.

PNP interviene a payaso durante fiesta infantil

Tras la intervención en la fiesta infantil, uno de los más afectados fue el payaso que animaba la fiesta, pues la policía detuvo su show para revisar su disfraz. Además, la madre del menor también señaló que revisaron los interiores del lugar, las cajas sorpresas y hasta la piñata del cumpleañero.

“Los niños estaban asustados, mi niña también. Incluso, revisaron hasta en la nariz del payaso. Las cajas de dulces, todo entreveraron, me siento muy indignada. Se metieron los policías, no me avisaron nada a la hora de que estaba repartiendo dulces”, indicó.

“La caja de las sorpresas, todo se echó a perder. La verdad estoy muy molesta porque le arruinaron la fiesta a mi hijita”, agregó

Además, también se mostró muy molesta con los efectivos policiales, pues ellos no contaban con una orden judicial para ingresar a su hogar e interrumpir el show infantil.

«No presentaron una orden judicial y se metieron así no más a mi casa. Asustaron a todos los niños y los pequeños lloraban. Al final, ni siquiera encontraron el celular. Estoy muy indignada porque malograron un momento especial para mi familia», expresó la madre.

Además, la agraviada también indicó que los policías no dejaron al payaso continuar su show, pues cuando su hija estaba llorando porque quería jugar, el payaso quería seguir su show. Sin embargo, la policía no le permitió al payaso continuar debido a la intervención.

Tras el lamentable hecho registrado en el show infantil, la madre del pequeño aseguró que tomaría medidas contra los efectivos que ingresaron a su hogar. Pues al ingresar sin ninguna orden judicial, considera que vulneraron sus derechos.