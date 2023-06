“Infiel y desleal”: Ale Venturo arremete contra Gato Cuba [VIDEO]

Compartir Facebook

¡Caras vemos, …! Durante la relación entre Ale Venturo y el Gato Cuba, se cuestionó a la empresaria por haber perdonado el ampay del futbolista en Piura. En las imágenes se vio al lateral del Sport Boys bailando muy pegado con una misteriosa joven lo cual ocasionó que muchas personas tildaran de “infiel” a Rodrigo Cuba. Cuando todo hacía indicar que Ale Venturo había pasado por alto el ampay, en declaraciones para “Amor y Fuego” confirmó lo contrario y acusó al Gato Cuba de infidelidad.

¿Qué dijo Ale Venturo sobre el Gato Cuba?

Mediante “Amor y Fuego”, Ale Venturo decidió romper su silencio. En sus declaraciones, dio detalles acerca del final de su relación con el Gato Cuba y arremetió contra el futbolista de Sport Boys del Callao. Al parecer, la empresaria no habría perdonado al Gato Cuba por el ampay en Piura y esto habría sido el punto de quiebre en su relación.

“Él fue desleal y obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas vuelvan a ser igual. Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad”, reveló Ale Venturo.

Gato Cuba fue ampayado en octubre pasado junto a una misteriosa joven. (Foto: Captura Amor y Fuego)

Las imágenes en mención son del pasado 3 de octubre. Las cámaras de “Amor y Fuego” lanzaron un ampay del Gato Cuba, donde se le ve muy alegre luego de la goleada en contra del Boys por parte de Atlético Grau. El futbolista estaba acompañado por compañeros de su equipo y no perdió la oportunidad de bailar muy pegado con una misteriosa joven.

“Fue un jueves para viernes, 12.30 a. m. Mi amiga quiso tomarse una foto, y él no quiso. Dijo que no, y al único que identifiqué fue al ‘Gato’”, contó una asistente al lugar.

Siente miedo por Don Gato y su familia

En otro momento, Ale Venturo también confesó que había preferido el silencio por el temor a las represalias legales que pueda emprender el papá de Rodrigo Cuba. La cocinera no quiere que se repita la historia del jugador con Melissa Paredes y lo dejó notar en sus declaraciones.

“Le tengo terror a esa familia, por el papá (“Don Gato”). Yo tenía miedo de terminar porque él me decía “¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con … ¿no me la van a dar con la bebé?”. Me advertía como para que yo tenga cierto temor, yo creo”, indicó Ale Venturo.

Asimismo, acusó al futbolista de Sport Boys de “maniático”. Reveló que tiene temor por una posible tenencia compartida, ya que, al parecer, el Gato Cuba tendría “una obsesión rara” con ese tema.

“Aparte, una tenencia compartida puede ser estricta y puede ser como la estamos llevando Daniel (su expareja) y yo. No hay una regla, de tal día a tal día. Pero él (Gato Cuba), ¡sí! que 3.5 minutos más, que minutos menos. Es una obsesión rara”, agregó.

Enfrentamiento con Melissa

Luego, hizo referencia a las líneas que el Gato Cuba le dedicó en redes sociales y que, luego de su ruptura, decidió borrar. Para la empresaria, esto podría ser una estrategia pensando a futuro en una posible confrontación, al estilo Melissa Paredes.

“Eso lo ha borrado como para que digan que yo no soy buena mamá. Es raro. Lo hizo para que no haya una intención más adelante como él hizo con Melissa, que es desacreditarla como mamá. Lo que está haciendo ahorita es ponerme en contra de Melissa y ponerla a ella en contra mío”, finalizó Ale Venturo.