Irma Maury no extraña ‘Al fondo hay sitio’

Por: Deyanira Butista

Después de tres años, Irma Maury regresa a las pantallas con el personaje de ‘Doña Perla’ en la novela ‘Solo una madre’, dejando atrás a la popular ‘Doña Nelly’, que interpretó en la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’. En entrevista con diario Karibeña, la actriz de 67 años nos cuenta que está contenta con este nuevo proyecto, sobre todo porque ahora sí tiene tiempo para compartir con sus ‘hijas’.

-Regresa a la pantalla chi­ca después de varios años.

Sí, retomé grabaciones después de casi tres años. Estuve haciendo películas, una que aún no se estrena y la otra que ya se estrenó. Y también estuve dedicada a mi casa.

-¿Cómo se siente en esta nueva producción?

Bien. Es parte del traba­jo, uno ya se acostumbra, vuelve a la rutina.

-¿Extrañaba la televi­sión?

No, yo nunca extraño nada. Solo hago mi trabajo cuando me gusta un personaje y si no, no lo hago.

-En ‘Solo una madre’ hay mucho talento joven. ¿Se lleva bien con todos?

Soy la mayor de todo el grupo. Con todos hay una buena relación, son gente muy respetuosa.

-¿Te han pedido algún consejo?

No, para nada. Con la única que trabajo direc­tamente, que está muy llana a aprender muchas cosas, es con Milett Figue­roa. Con el resto de actores ya he hecho muchas cosas.

-Cuéntanos un poco de tu personaje.

Bueno, la señora Perla tiene un carácter bastante difícil, pero a la vez tiene mucho apego con su nieto, que es Nikko Ponce. Pasarán algunas cosas feas que ya se irán enterando poco a poco.

-¿Es renegona como ‘Doña Nelly’?

No, quizás tiene un tinte de maldad.

-De todos estos años de carrera actoral ¿qué es lo que podría rescatar?

Yo creo que todo tipo de trabajo hay que disfrutarlo. ¿Qué podría rescatar? Son muchos momentos buenos…

-Sabemos que antes de ser actriz trabajó como secretaria ¿le gustaría regresar a esa etapa de su vida?

Es una etapa que ya cerré, ya no estoy en edad para ser secretaria. Y no solo estudié para secretaria, tengo otras carreras.

-¿Cuáles?

Soy secretaria ejecutiva y administradora de empresas, con otros estudios referentes al trabajo que hacía, como ad­ministración personal y más. Siempre estuve atenta a estu­diar de acuerdo a la actividad que tenía la empresa. De ello yo he vivido la mayor parte de mi vida.

-¿Ha pensado en la posi­bilidad de cerrar su etapa en la actuación?

No. Hasta cuando yo sirva y pueda disfrutar estaré en la actuación. No sé qué haré más adelante, yo vivo el día a día.

-Hay quienes la catalogan como una de las mejores actrices peruanas.

Yo siempre diré que soy una per­sona que llegó de casualidad al trabajo actoral. Yo creo que hay excelentes actores y muy reconocidos, no voy ser mezqui­na con la gente que tiene trayec­toria.

-Le fue difícil dejar ‘Al fondo hay sitio’

No, ya se había conversado y necesitaba un descanso.

-¿Sentiste que te encasillas­te con el personaje de ‘Doña Nelly’?

¿Crees que estoy encasi­llada? No, uno tiene que ir sacándose el personaje y esa es una de las razones por las cuales también me retiré, que­ría hacer cosas nuevas.

-Karina Calmet denunció en su momento a Améri­ca Televisión exigiendo sus derechos laborales ¿tuviste tú también algún problema?

No. Creo que cada uno tiene una negociación con la empresa y se respeta. Cada quien es libre de aceptar y rechazar lo que le conviene. Yo jamás tuve problemas con algún trabajo. Cuando no me conviene algo digo: “No señor, muchas gracias”.

-Siempre las cosas claras.

En la vida hay que ser así.

-¿Cómo podría describirse?

Soy una persona que le gusta el trabajo, que no le gusta dejar las cosas para después. Para algunos no soy tan simpática y es parte de, así nada más es la vida.

-¿Qué es lo que hace en casa los días libres?

En este caso, tengo un hora­rio bastante flexible, tengo bas­tante tiempo para dedicarme a mi casa, a mi vida personal y a mis ‘hijas’ (mascotas).

-¿Cuántas ‘hijas’ tiene?

Ahorita acabo de perder a mi hijita mayor, ayer fue un día difícil. Ahora me quedan cinco mascotas. Dos gatas: Gringa que va a cumplir 16 años y Sombrita que ya tiene seis, y tres perritos más. Ellos son quienes me alegran mis días.

-Los cría como sus propias hijas.

Sí, les dedico mucho, pero mucho tiempo. Las mascotas son una responsabilidad.

-Y en lo personal, ¿ha pen­sado en tener pareja?

No. Mi vida está enfrascada en vivir como yo quiero y con lo que me hace feliz. A mí me hace feliz ver a mis mascotas, me hace feliz disfrutar de mi familia. Soy una señora de 67 años que guarda la tradición.

-¿Considera que no ha teni­do suerte en el amor?

No hablo de mi vida pri­vada, la mantengo al margen y eso lo decidí desde hace mucho tiempo.

-Hay algunos personajes de la farándula que facturan hablando de su vida privada.

Estoy vieja para esas cosas.

-¿Es de ver televisión nacional?

Muy poco. Un tiempo me enganché con las novelas, pero ya no quiero. Afortuna­damente, ahora existe la inter­net y si me quiero ver algo, lo veo después.

-¿Es de usar las redes sociales?

Poco, usualmente me co­necto en las noches, cuando ya terminé de hacer todas mis cosas.

-¿Cómo está de salud?

Muy bien.

-¿Nada de achaques?

No, felizmente soy una per­sona sana. No tengo tiempo para pensar en alguna enfer­medad, tengo que hacer mu­chas cosas en casa. La mejor forma de mantenerse bien es hacer todo en casa, mantener­se en actividad.

-Porque ha llevado una vida ordenada.

Sí, y siempre he sido preo­cupada por mi salud. Siempre me hago chequeos rutina­rios. De joven no tenía tiem­po para divertirme mucho, siempre estuve dedicada a estudiar, trabajo desde los 18 años.

La juventud es para que uno vaya planificando que vas hacer para la época que las cosas son diferentes. Siempre dije: “Si llego a los 50, de ahí para adelante haré lo que se me dé la gana”.

