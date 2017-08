Irresponsabilidad de chofer del Corredor Azul originó que una mujer termine con la nariz rota

Esta mañana, un ciudadano quien aparentemente viajaba en el Corredor Azul, denunció que el chofer de la unidad no respetaba a los pasajeros al no detenerse en los paraderos autorizados, y al no hacer un adecuado uso de las puertas.

Asimismo, el hombre que dio a conocer esta denuncia sostuvo no se le prestó la atención necesaria ala fémina afectada.

“Hoy, hace unos minutos comprobé que el #CorredorAzul Tacna – Garcilazo – Arequipa es como cualquier otro o peor bus o combi del chosicano que circula por la ciudad, el chófer, no paraba en los paraderos que le correspondía, cerraba la puerta cuando la gente bajaba casi se cae una señora”, se lee en parte de la denuncia que realizó por Facebook.