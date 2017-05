Isabel Acevedo a Karalta Tarazona: “Yo no te quité el marido”

Cansada que la tilden como “quita maridos”, Isabel Acevedo salió al frente para limpiar su imagen y aclarar que nunca se metió en la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona.

A la vez, aseguró que su romance con el cumbiambero se fue dando de a pocos y no durante la relación de Karla.

“Ella puede decir millones de cosas pero yo estoy tranquila. Tengo mi familia conmigo, tengo a Christian Domínguez y a su familia también. No, yo no me metí en la relación, porque nuestra relación se dio poco a poco”, señaló Isabel.