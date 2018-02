VÍDEO | Isabel Acevedo: “Quisiera retroceder el tiempo y no haber conocido a Christian Dominguez”

Isabel Acevedo ha sido punto de críticas desde que comenzó su amorío con el cumbiambero, Christian Domínguez. Harta de este cargamontón mediático y de los insultos, la bailarina se destapa y arremete contra todos sus detractores.

En una entrevista para ‘Dia D’, Isabel Acevedo más conocida como ‘Chabelita’, habló por primera vez sobre el comienzo de su relación con Domínguez y se refiere a la supuesta amistad que tenía con Karla Tarazona. “Te juró que no (era amiga de Karla), era una compañera de trabajo porque me los presentaron en el Gran Show… Yo he ido en dos oportunidades nomas a la casa de ellos”, indicó la bailarina.

También, se refirió a las tantas veces que salió Karla Tarazona en televisión nacional contando cada episodio del final de su relación con Christian Dominguez. Debido a esto, Isabel afirma que se han dicho muchas mentiras y que ha ella nunca le ha importado salir a aclarar porque no es una persona pública, y prefiere tener sus ‘cosas’ reservadas. “A mi me da vergüenza que la gente se entere de lo que yo hago por que al final es mi vida”, aseveró Acevedo.

Por otro lado, Isabel también dijo que en un momento se mostró arrepentida de empezar el romance con Christian Dominguez, pues no le parecía justo todo lo que estaba viviendo (cargamontón). “Con Christian yo traté de terminar como 7 veces…Sabes que haz tu vida y yo hago mis cosas. Pero no, él estaba ahí, ahí conmigo. Yo tampoco esperé enamorarme de él. En más a veces digo: Como quisiera retroceder el tiempo y de repente no haberlo conocido”, eran las palabras de Isabel Acevedo.