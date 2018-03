Isabel Acevedo confiesa estar feliz con Christian Dominguez, pero no está preparada para la convivencia

A pesar de confesar que está más enamorada que nunca, Isabel Acevedo, no confiaría del todo en Christian Domínguez, pues dice que quisiera conocerlo más antes antes de convivir con él. La bailarina confesó que se casará todavía dentro de 6 años.

Sin embargo, la bailarina confesó que está en la mejor etapa de su relación con Christian Domínguez, súper feliz y contenta, pero sobre todo trabajando duro. Así que, está vez la bailarina confesó que no está preparada para despegarse de su familia e irse a vivir con Domínguez.

“Todavía no me siento preparada para convivir, estoy con mis papitos, ellos me hacen mi pollito y todo”, fueron las palabras de ‘Chabelita’.

Cabe recordar, hace unos meses la bailarina aclaró que en un comienzo no se sintió segura de su relación con Christian y que en más de 7 oportunidades quiso terminar con él. ¿Será por esto que aún no puede ir a convivir con él?