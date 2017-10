Isabel Acevedo demandó a Karla Tarazona y pide esta fuerte cantidad de dinero

La actual pareja de Christian Dominguéz, Isabel Acevedo, procedió la denuncia contra la exconductora de Tv Karla Tarazona por el delito de injuria y difamación agravada. Además solicitó una reparación civil de 200 mil nuevos soles.

Tras esta situación, Karla se mostró muy relajada con tremenda noticia y aseguró que la denuncia no va a proceder. “Que me rectifique, perdón, yo de qué me tengo que rectificar, no es que yo le dije que anda paséate con marido ajeno a los viajes“, indicó la Tarazona entre risas.

La carta de ‘Chabelita’ ingresó a mesa de partes del Poder Judicial, el cual fue derivado al 22 Juzgado Penal que despacha el juez Hermilio Vigo Zevallos. Hasta el momento no le ha llegado nada a la ex de Christian quien muy tranquila recalcó que está con nuevos proyectos en la música.