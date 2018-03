Isabel Acevedo y Génesis Tapia son las nuevas amigas de la farándula

Génesis Tapia grita a los cuatro vientos su buena relación con Christian Dominguez e Isabel Acevedo. A través de su cuenta de Instagram, la ‘combatiente’ no dudó en publicar una foto con esta pareja y escribir un texto donde defendía, a todas las mujeres, pero en especial a la ‘Chabelita’.

La pelirroja, se refirió a la campaña contra la violencia a la mujer para desde ahí empezar un sermón a todas las chicas que se refieren de mala forma a la bailarina. “‘Chabela’, como es conocida, es un ser humano increíble con quien no me da temor en aceptar he entablado una bella amistad”, eran algunas de las palabras de esposa de Kike Marquéz.

Por otro lado, como los cibernautas no perdonan ni olvidan nada, las críticas no se hicieron esperar: “Obvio que tienes que defenderla puesto que tu también le quitaste el marido a otra mujer”, “Son tal para cual”, “Dios las crea y ellas se juntan”, “¡Que fresca puedes ser!”, eran algunos de los comentarios.