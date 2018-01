Isabel Preysler: “Me siento casada con Mario”

La pareja de Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, aseguró que no necesita casarse con el escritor peruano porque siente que ya están casados por la armoniosa relación de más de dos años que llevan. “Yo ya me siento casada con Mario y él, siente exactamente lo mismo que yo. No creo que nos haga falta absolutamente ningún contrato. No lo necesitamos”, sostuvo la mamá de Enrique Iglesias para la revista ¡Hola!.

Asimismo, Isabel aseguró que su relación con Mario “está todo bien” y que espera que el 2018 sea un año de “serenidad y armonía”.