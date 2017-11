Greysi Ulloa defiende a su pareja

La colombiana Greysi Ulloa negó que su esposo Ítalo Villaseca la haya agredido físicamente, tal como reveló su hermana Milena Zárate. “Ahorita no estoy en un buen momento para leer cosas que no tienen ni pies, ni cabeza. Lo que dijo Milena es mentira. No pensé que dijera todo eso y mucho menos que le pagó a mi hijo 3 mil soles cuando estuvo mal. Espero la llegada de mi papá para conversar con él para que hable con ella. Quiero paz y tranquilidad”, sostuvo Ulloa.

Asimismo, reiteró que se encuentra en un buen momento de su relación con el padre de sus dos hijos. “Trabajo y no necesito colgarme de alguien para beneficiar a mis hijos”, remarcó.