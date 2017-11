Ítalo Valcárcel sin roches con Vania Bludau

Luego que en la última gala Vania Bludau se enfrentó a Karen Dejo por Oreykel Hidalgo, Ítalo Valcárcel indicó que no se hace problemas y no siente que la ex de Christian Domínguez le falte el respeto al seguir reclamando por su expareja de baile.

“No tengo problemas con Vania, no siento que me esté faltando el respeto por Oreykel. No tendría por qué molestarme porque la entiendo. Ya conversé con Vania y ella está tranquila, yo vine para llegar a la final y estamos trabajando para eso. Aunque claro, de hecho el cambio de pareja le debe haber chocado porque ya te acostumbras a alguien”, dijo Ítalo que descartó que Bludau se siente incómoda por su pareja Melissa Klug.

“Para nada, yo soy un profesional y Melissa lo sabe, esto es un baile y me entrego al cien por ciento. No hay ningún problema por ese lado, ella sabe que esto es mi trabajo”, puntualizó.