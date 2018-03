Iván Cruz continua en los escenarios

Sigue cantando y encantando. El bolerista, Iván Cruz, está por cumplir 50 años de trayectoria artística y lo celebrará este sábado 3 de marzo en el Maracaná de Jesús María. El intérprete de ‘Ajena’, asegura que no piensa dejar los escenarios hasta que el público se lo pida.

“Hay mucha gente que piensa que porque yo me he convertido en cristiano no he dejado de trabajar y no es así. El hecho que yo sea un hijo de Dios, un evangélico, no quiere decir que me convierta en un ocioso. Yo me retiraré de los escenarios y es lo que le pido a Dios”, indicó el artista.