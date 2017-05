La modelo Ivana Yturbe, estuvo en el programa “Amor, Amor, Amor” y señaló que está pasando por un difícil momento, luego del rechazo cibernético que tuvo al señalar que se sentía indignada que la llamen “Princesa Inca”.

Tras esta situación, la modelo aseguró que mal interpretaron sus palabras y que se siente orgullosa de ser peruana.

“Y en redes sociales me atacan muchísimo porque piensan que yo me he referido a ‘princesa inca’ como algo despectivo y nada que ver”, señaló.