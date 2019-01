Ivana Yturbe: “Jefferson sabía que estaba con Mario”

Luego que ‘Magaly, la firme’ la ampayara en el auto de Mario Irivarren mientras conversaba por WhastApp con Jefferson Farfán, Ivana Yturbe se comunicó con el programa ‘Válgame Dios’ y aclaró que su actual pareja, el pelotero del Lokomotiv, estaba enterado del encuentro que tuvo con su ex.

“Yo estaba pasando por un tema médico muy delicado, el cual no quiero tocar porque es súper íntimo y delicado para mí (…). Jefferson está absolutamente enterado de todo lo que hago. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir, yo hablo con él y sabe todo lo que hago. La comunicación entre él y yo es increíble”, aseguró la modelo.

¿ESTABA EMBARAZADA?

Aclaró que en ningún momento se escondió de las cámaras de ‘Magaly’ y que se encontraba recostada en el asiento trasero del auto de su expareja, porque recién había salido de la clínica y tenía que descansar. Al ser consultada por qué el futbolista no estaba a su lado si estaba delicada de salud, comentó: “Quien tenía que estar a mi lado era Mario y por eso Jefferson mantenía conversación”.

Rodrigo González no pudo contenerse y le preguntó a Ivana si es que el problema que tenía que solucionar con su ex era porque había quedado embarazada. “Yo no voy a ahondar en ese tema, es muy fácil hablar y juzgar por imágenes como las de ayer. Yo por lo que he estado pasando no se lo deseo a nadie”, contestó con la voz quebrada.

ENTIERRA A MARIO

La conocida ‘Princesa inca’ también dejó en claro que terminó su relación con el integrante de ‘Esto es guerra’ a principios de diciembre de 2018 y aunque él la buscó para regresar, ella ya tenía claro que no iba a volver con él. “Es parte de mi pasado, hice todo lo posible para seguir con él, pero no, no se dio. De verdad que hace tiempo tenía para terminar”, agregó.

La modelo remarcó que está totalmente preparada para iniciar una relación con Farfán y que no hablará más del guerrero. “Por parte de Jefferson Farfán, me siento demasiado bien a su lado y de verdad espero que nos puedan dejar ser felices. Yo no voy a tocar más el tema de Mario, nunca más por respeto a la persona con la que estoy saliendo”.