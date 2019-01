Ivana Yturbe y Foquita Farfán pasaron ‘Año Nuevo’ juntitos

Viven días románticos. Aunque el futbolista Jefferson Farfán y la modelo Ivana Yturbe aún no confirman su romance oficialmente, las pruebas los siguen delatando. Luego de lucirse en una foto junto a Brunella Horna, ahora el programa Instarandula dio a conocer unas imágenes de los conocidos personajes en un restaurante trujillano donde una fan los encontró y se tomó fotos con ellos por separado. Y tras dejar la ciudad de la Eterna Primavera, Farfán publicó en su Instagram oficial la gran fiesta de Año Nuevo que celebró en nada menos que el exclusivo Grand Hotel Máncora de Piura, donde también estuvo su compañero de la selección nacional, Aldo Corzo. Aunque no posteó ninguna foto con la ex de Mario Irivarren fuentes cercanas aseguraron que la parejita se encontraba disfrutando de una velada romántica en el popular balneario norteño. Trascendió que están aprovechando todo el tiempo posible para conocerse mejor y así está más seguros de oficializar la relación.

SE PORTÓ MAL CON MARIO

Y mientras Ivana guarda mutis sobre su relación con Farfán, los amigos de Mario Irivarren se pronunciaron. Micheille Soifer criticó en el programa +Espectáculos de América Televisión a la exintegrante de ‘Combate’ por no guardar luto a su ex. “Yo no veo a Ivana y Jefferson juntos, me parece que ella debió esperar un poco más de tiempo para poder salir nuevamente con alguien. Todos los que conocemos a Mario, sabemos que él ha sido una pieza fundamental en la vida de ella porque la ayudó a superarse y él ha estado en las buenas y en las malas”, aseveró Michi. “Ivana me parece muy bonita pero creo que debería de emplear su belleza en otras cosas, de repente ella no era para Marito”, acotó Soifer.