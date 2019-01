Ivana Yturbe y ‘Foquita’ Farfán templadazos

Luego que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán fueran captados juergueando el fin de semana en el cumpleaños de Ricardo Zuñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, en la discoteca Resident de Punta Negra, Rodrigo González contó con lujos y detalles todo lo que habló con la parejita, pues ‘Peluchín’ también asistió al onomástico del popular ‘Zorrito’. “El trato que ellos tienen no son de amigos, cuando llegue yo dije: ‘vamos a saludar a Ivana y a Jefferson’, en eso escuchó un ‘amor’, pensé que me estaban llamando a mí; veo y era Ivana llamando a Jefferson”, contó el conductor de ‘Válgame Dios’. González reveló que le preguntó a ambos como calificaban la relación que tenían, pues era obvio que no eran amigos por las muestras de cariño que se daban en público. “Jefferson me dijo: ‘yo quiero ir en serio con ella, quiero que esto funcione y voy a poner todas las ganas para que esto resulte’, mientras que Ivana le decía: ‘vamos a intentarlo, le he dicho que estoy más centrada”, indicó Rodrigo, agregando que cuando les preguntó si eran novios le respondieron: “estamos en eso”.

Además, el conductor comentó que mientras hablaba con el pelotero, Farfán se mostraba amoroso con Ivana, incluso la llamaba “bebita”. “Me gusto la actitud de Jefferson hacía Ivana, la quiere bonito”, mencionó. Por su parte, Patricio Quiñones mencionó que mientras el futbolista y la chica reality hablaban con González decidieron sellar su amor con un efusivo beso.

‘Peluchín’ también le preguntó a la parejita como iban a continuar su historia de amor, pues el morocho radica en Rusia, pues juega en el Lokomotiv. “Jefferson me dijo: ‘Ivana sabe que cuando quiera puede ir’”, manifestó.Cabe mencionar, que Jazmín Pinedo afirmó en el bloque de ‘Espectáculos’ que Ivana le envió un mensaje donde le confirmó que está saliendo con Farfán. “La están pasando muy bien, tienen mucha química. Ella está muy feliz y él también se ve ilusionado”, detalló, para luego añadir que el viernes pasado se fue a cenar con la modelo, quien llegó con el pelotero. “Ese día supe que ya no existía una amistad entre ambos, sino algo más”, acotó.

Se fueron juntitos

Las cámaras de ‘Válgame Dios’ captaron a Ivana y Jefferson saliendo de la discoteca, para pasar desapercibidos Rodrigo se retiró primero con la modelo rumbó a la camioneta de Farfán, minutos después salió el futbolista, que se sentó al costado de la modelo. “Estaban todos emparejados”, mencionó el ‘Zorro’.

Quiere lejos a Mario

De otro lado, la modelo le confesó a González que desde hace seis meses le venía diciendo a su expareja Mario Irivarren que deberían alejarse, ya que no soportaba “tanta inestabilidad” en la relación.

Por su parte, Jazmín reveló que en una oportunidad escuchó a la chica reality pedirle llorando a la popular ‘Calavera coqueta’ que no la llame más. “Él tuvo su momento y no lo aprovecho”, aseveró la ‘Chinita’.

Yahaira y Mario mudos

Yahaira Plasencia y Mario Irivarren, fueron abordados por las cámaras de ‘Valgame Dios’, pero ninguno de los dos quiso pronunciarse sobre la nueva relación de sus exparejas. Mientras que la salsera esbozaba una nerviosa sonrisa y hacia señas con la mano de cerrar su boca, el chico reality ponía ‘cara de pocos’ amigos, haciendo notar su incomodidad.