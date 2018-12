Ivana Yturbe y Jefferson Farfán gozan en Trujillo

Tras los fuertes rumores que aseguran que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán estarían en ‘cuchis’, la modelo decidió enviar un comunicado donde confirmó que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin. “Ante los diversos comentarios que se han suscitado recientemente en la opinión pública me veo obligada a comunicar que desde hace un tiempo atrás y por medio de una decisión mutua ya no sostengo una relación sentimental con el Sr. Mario Irivarren”, anunció la ‘Princesita inca’. La exchica reality aclaró que no hablará de su vida privada y aseguró que se encuentra “feliz y tranquila”. “Dejo claro que agradezco todo el tiempo que compartimos juntos y los buenos momentos que ambos pasamos en nuestras vidas. Es preciso referir finalmente que por ahora no hablaré más de mi vida privada”, agregó. Recordemos que hace unas semanas Ivana y Jefferson se encontraron en una discoteca de Barranco donde bailaron y se divirtieron a lo grande, días después se especuló que hicieron ‘click’ y continuaron saliendo. En Instarandula emitieron un video donde la excombatiente se luce en la piscina de la casa del pelotero, quien también compartió una foto en su Instagram mostrando su nuevo ‘bunker’.

Brunella echa a Ivana

Por otro lado, la ‘Foquita’ participó el jueves en ‘La noche blanquiazul’ en Trujillo y la ex integrante de ‘Combate’ también estuvo en la ciudad norteña, así lo evidenció su amiga, Brunella Horna, al compartir un video en Instagram donde salen brindando en un conocido local.