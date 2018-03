¿Soltera? Ivanna Yturbe reveló esto para sus admiradores

Una de las mujeres más bellas del país, Ivanna Yturbe, confesó en una entrevista para un medio local que pasa uno de los mejores momentos de vida. “Estoy tranquila, antes ventilé mucho mi relación y eso me perjudicó”, mencionó la conocida’princesa inca’.

La modelo, que está causando furor en el renovado Combate agregó que ella atravesó una infancia distinta. “A mi papá lo conocí a los 7 años y después falleció. Luego me quedé con mi mamá, pero ella trabajaba en cruceros y prácticamente todo el tiempo la pase con mi abuela”,comentó. Además expresó que atraviesa el mejor momento de su vida, ya que está enfocada al 100% en su trabajo.

Yturbe, que vive en su departamento de soltera con sus amigas, afirmó que le enamoran los chicos trabajadores.“A mí me enamoran los chicos a los que les guste trabajar, que sean buenos. No me importa el dinero así sean Neymar o MarkZuckerberg”, dijo.

