Janet Barboza no dudó en defender a su compañera Ethel Pozo frente a las críticas que ha venido recibiendo debido a su peso.

Como se sabe, hace algunos días Magaly Medina fue una de las personas que tuvo malos comentarios contra Ethel por la vestimenta que usó.

Tras esto, Janet arremetió contra quienes critiquen a las mujeres con opiniones destructivas y remarcó que en su programa no critican a las personas por su apariencia.

¿Qué dijo la conductora?

En la última edición del programa “América Hoy”, presentaron una parte de la entrevista que tuvo Ethel Pozo con Carlos Carlín. En la entrevista la conductora revela que no presta atención a las críticas por su peso o vestimenta.

Tras esto, la popular ‘rulitos’ resaltó la respuesta de Ethel sobre las críticas que le hacen.

“El tema del peso no debería ser un tema de discusión, es decir por un lado nos empoderamos y por el otro estamos en la época de la cavernas, en la era victoriana donde nos fijábamos en absolutamente todo”, empezó diciendo.

Además, Janet arremetió contra todas las personas que buscan menospreciar a su compañera de conducción mediante ese tipo de críticas.

“Hay mucha gente aún retrograda que se apoya para desmerecer a alguien e intentar bajarle el ánimo o el ego por el tema del peso, y es absolutamente doble moral”, indicó.

La conductora también resaltó que en su programa no se meten con el físico de las personas, dando a entender que en otros programas sí lo harían.

“Lo que es importante es que en este programa nunca atacamos a nadie, en este programa realmente a la mujer la empoderamos y no nos fijamos en algo tan absurdo como es el peso”, añadió.

Ethel se defendió de críticas

En la entrevista a Carlos Carlin, Ethel Pozo se defendió de las críticas que recibió por parte de Magaly Medina sobre la vestimenta que usa.

“Estuve feliz con ese saco. Ese día me fui a comer con una amiga, me fui a mi taller, me encanta. A mí no me parece que la gente valga por lo que se pone. Lo que vale es lo que diga, lo que siento”, indicó la conductora, quien también dijo que este tipo de críticas le parecen algo absurdo.