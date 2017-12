Janet Barboza descarta convivencia

Ahora que se luce enamorada en las redes sociales, Janet Barboza descartó pensar en la convivencia y menos en el matrimonio. La rulitos manifestó que prefiere disfrutar los momentos de pareja sin ninguna atadura por el momento.

“¿Convivencia? Soy bien calmada en esas cosas, no es algo que cruce por mi cabeza, no me veo en esa situación prefiero estar de enamorados que es la etapa más bonita de la relación. Qué flojera convivir, mi pareja piensa lo mismo y por eso nos llevamos muy bien”, dijo la cajacha que se despidió de Willax TV para emprender nuevos rumbos en la televisión.

“Han sido cinco años con ‘Las calientitas’ y se cerró un ciclo, tengo otros proyectos empresariales pero no descarto volver a la señal abierta. Hay propuestas pero vamos con calma”, puntualizó.(K.C)