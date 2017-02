Janet Barboza: “Estoy con el corazón solitario”

La bella Janet Barboza, manifestó que nuevamente está soltera, pues su antiguo galán tuvo que partir y la relación duró 1 mes, sin embargo, señaló que a pesar de todo lo que ha pasado, no le cierra las puertas al amor.

A la vez, señaló que se siente feliz y más libre, pues tiene más tiempo para compartir con su guapa hija y aceptar una u otra invitación de los pretendientes.

“Sí, estaba saliendo con un hombre de 30 años, pero el romance duró un mes. Así que ahora estoy con el corazón solitario, pero feliz porque aprovecho cada momento de mi vida, disfruto de mi soledad, de las invitaciones que me hacen los pretendientes que no faltan, trabajo no me falta, estoy bien”, puntualizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: