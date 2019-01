Janet Barboza hará llorar a ‘estrellita’ en ‘Ojitos hechiceros 2’

La rulitos Janet Barboza arranca el 2019 con buen pie y cumple su sueño de debutar en la actuación con la sintonizada telenovela ‘Ojitos hechiceros 2’, en la que dará vida a la malvada Daysi Cuevas y –dice– hará sufrir nada menos que a Estrellita (Melissa Paredes). “Estoy súper contenta porque siempre quise actuar, cuando ingreso a la televisión fue para eso pero me dediqué a la conducción y Del Barrio me está dando esta oportunidad. Sí estudié actuación hace tiempo con Joaquín Vargas así que estoy preparada y he grabado varios capítulos, no sé cuánto tiempo va a durar y cuál será el desenlace pero lo voy a disfrutar”, contó Janet.

-¿Quién es Daysi Cuevas?

Es una persona que me ha sacado de mi zona de confort, es una malvada y villana que hará sufrir a Estrella. Nunca me imaginé hacer un personaje así, menos del calibre de esta mujer, a la mala de Sabrina (Cielo Torres) la deja chiquita (risas).

-¿No temes que los fans de Estrellita se lo tomen muy a pecho?

Mi personaje recién aparece hoy (ayer) pero desde que se soltó las promociones en Tv la gente me ha escrito de todo. Me dicen qué le vas a hacer a Estrellita, creo que cuando lo vean me voy a quedar unos días en mi casa (risas). La gente se identifica mucho con los personajes y solo ha salido un adelanto.

-¿2019 se viene con todo y hasta el matrimonio entonces?

Estoy agradecida con Michelle Alexander por la oportunidad, en paralelo a la actuación estoy con mi escuela. En cuanto al matrimonio sí lo estamos pensando con Miguel (Bayona, su novio) así que este año daremos tal vez la sorpresa (risas). (K. Cabrera)