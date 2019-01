Janet Barboza: “Ivana Yturbe cortó todo con Mario Irivarren”

Janet Barboza sacó cara por la modelo Ivana Yturbe, quien ha sido duramente criticada en las redes por un supuesto “ampay” que Magaly Medina presentó en su programa estreno donde se le ve a bordo del carro de su ex Mario Irivarren cuando ya confirmó una relación con el futbolista Jefferson Farfán. Para la rulitos los ataques contra Ivana no son justos, además ratificó que el jugador de la selección nacional sabía muy bien que estaba con el guerrerito y “no fue ninguna bomba” lo de ‘Magaly TeVe, la firme’. “Conozco a Ivana desde que tiene 7 años y por supuesto que el cariño es grande, su madre es una de mis mejores amigas y veo que le están haciendo cargamontón. Ella es joven y se va a equivocar en el tema amoroso como todos”, declaró la rulitos a diario Karibeña y añadió que desde que rompió con Irivarren la ve feliz y tranquila.

¿Viste lo que sacó Magaly sobre Ivana?

No vi el programa, pero me contaron. Jefferson sabía de esa reunión, no hubo ninguna bomba para él.

¿Farfán sabía que ella se iba a reunir con Mario?

Sí, por supuesto. Ella es una joven que desea hacer las cosas bien, porque él le ha demostrado un interés sano que ella necesita.

-Muchos piensan que Ivana no corta el lazo en la relación tóxica con Mario…

Ahora la veo tranquila y te cuento que ya lo cortó (el lazo con Mario). No la he visto antes así.

-Supongo que alguna vez le aconsejaste que tenía una relación tóxica…

Yo solo le he dicho que lo más importante para ella es alguien que le dé tranquilidad. Te puedo decir que Ivana mamá está muy contenta con la tranquilidad de su hija.

-Siendo tan amiga de Ivana y su mamá, ¿qué te parecía Mario Irivarren?

Yo, honestamente amiga, no estaba feliz al verla triste. Ahora las cosas están bien, su tranquilidad es lo primero. (Ketty Cabrera)