Janet Barboza: “Magaly Medina tiene la valla alta”

El regreso de Magaly Medina a ATV viene causando revuelo en la farándula limeña. Para Janet Barboza, la popular ‘Urraca’ deberá de reinventarse pues no cree que logre tener los mismos picos de rating que hacía en los años noventa. “La verdad es que las personas que hacemos televisión siempre nos podemos reinventar, uno maneja en la manga de la experiencia, que es lo que los jóvenes normalmente no manejan. Creo que una persona de experiencia como Magaly le va a sacar partido, va intentar hacerlo, pero también creo que los tiempos cambiaron, que de pronto un formato que funcionó en los noventa no creo que funcione hoy en día, ella tiene que reinventarse, tiene que renovarse”, precisó la popular ‘Rulitos’.

Según Janet, la periodista tendrá la valla muy alta, debido a que viene de una mala racha televisiva tras su paso por Latina. “De hecho que no alcanzará el mismo rating, porque los tiempos cambiaron, ahora tienes el YouTube, el cable, Facebook tv, va a ser muy difícil. Magaly no viene de una buena racha, entonces tiene la valla mucho más alta. Fácil no la tiene”, acotó la ‘reina de las movidas’.

SE CASARÁ POR RELIGIOSO

De otro lado, Janet, se alista para los preparativos de su boda religiosa con Miguel Bayona, pues pasará a la fila de las casadas a fines de este año. “Si Dios quiere nos casaremos, hemos decidido que sea en Cañete en Quilmaná, vamos hacer un matrimonio con pollada y aguadito incluido. Tenemos unas áreas donde hay un proyecto de casa de campo. En principio lo haremos por religioso, el tema del civil lo estamos pensando por los bienes comunes”, mencionó la conductora de televisión. (V. Rondón)