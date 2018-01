Janet Barboza a Jean Paul: “Malgradecido y conchudo”

Janet Barboza no aguantó más la falta de respeto de su expareja Jean Paul Strauss, quien le mandó un mensaje Whatsapp reclamándole por mencionarlo en el programa ‘Amor, amor, amor’, donde estuvo como panelista. “Entiendo que tu falta de talento en todo te cree necesidades pero ya búscate otro de quien comer. Han pasado cuatro años y debería darte vergüenza”, es el mensaje que le escribió el cantante.

Janet se mostró indignada con su ex y le recordó que fue ella quien lo ayudó en sus peores momentos, sobre todo luego que terminaron por una infidelidad de este. Contó a Karibeña que ella le prestó 40 mil soles, que nunca le devolvió, y que este incluso amenazó con suicidarse porque tenía muchas deudas

“Jean Paul cuando me llamaste y me dijiste que te ibas a suicidar porque no tenías para pagar la universidad de tus hijos quién te prestó el dinero, cuando me llamaste desesperado llorando porque te iba a desalojar de tu casa y que te iban a quitar el carro quién te prestó el dinero. Ni siquiera tuviste la decencia de mandarme un mensaje para decirme que no me ibas a pagar, realmente me desagradas, no sé como estuve con una persona de esa calaña”, dijo la rulitos muy molesta ante las pantallas.

“Te crees importante, eres una persona tan malgradecida para que digas que yo como de ti. Tengo 10 salones de belleza, trabajo arduo, tengo un programa por cable, estoy aquí trabajando, tú qué hace, de qué vives, a quién le has ganado”, aseveró Janet que ahora está feliz con su nueva pareja.(K.Cabrera)

Dato: Barboza sostuvo que cuando le prestó dinero a su ex fue porque este le hizo una promesa que en una semana cobraba un cheque de APDAYC pero luego se hizo humo.