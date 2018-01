Janet Barboza: “Tengo pruebas”

Luego que Jean Paul Strauss amenazara con demandarla por difamación por decir que le debe plata, Janet Barboza aseguró que tiene material para probar todo lo que ha dicho e incluso no tendría problemas en desenmascarar a nivel nacional al cantante.

“Yo no he mentido con la situación de él, es muy oportuno sus declaraciones ahora, justo que tiene un evento, ha tenido una reacción tardía, lo cual deja claro su oportunismo por promocionar su evento”, señaló la rulitos.

Tienes todas las pruebas para demostrar que te debe…

Tengo todas las conversaciones. Él puede decir muchas cosas, las transferencias al banco existen y es cuestión de sacarlo, si él quiere que todo salga a relucir por mí no hay ningún problema.

¿Estás tranquila?

Estoy acostumbrada al oportunismo de las personas, no es la primera vez que me pasa esto, solo un poco de incomodidad porque tengo que responder a sus declaraciones. Ya ni me acordaba de su nombre porque estoy en la mejor etapa de mi vida con mi pareja.(J. Aspilcueta)