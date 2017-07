La chinita Jazmín Pine­do no se calló nada y criti­có a Christian Domínguez por actuar violentamen­te contra un reportero de su programa ‘Espec­táculos’. En las imágenes se puede apreciar como el conocido ‘wachimán’ al ser abordado por un reportero emprende una carrera hacia su auto para evitar las preguntas y al llegar a su vehículo, el cantante al ingresar rápidamente golpeó el dedo del periodista con la puerta del auto.

“Él no salía tarde. Él es un cobarde. No enfrenta la si­tuación. No puede contestar una pregunta por­que tiene mie­do de meter la pata. Porque encima es un mal men­tiroso. Eso pasa”, ex­presó muy m o l e s t a Jazmín.