VÍDEO | Jazmín Pinedo sorprende a todos al cantar en vivo

La todavía conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo, ha sorprendido a todos al cantar su nueva canción: “Échame la culpa”. Este nuevo tema lo viene interpretando con el cantante Deyvis Orozco.

En este sentido, la -ahora- actriz interpretó una parte de su nueva canción comentando que sentía vergüenza porque no está acostumbrada a cantar en vivo. “Lo que si me da un poco de ‘vergüencita‘ porque no estoy acostumbrada (a cantar), pero ya lo voy a hacer”, indicó antes de cantar una pequeña parte de la canción.

Desde hace un tiempo, la popular ‘Chinita’ se encuentra incursionando en el tema musical, pues desde hace unos meses se le ha visto cantar en vivo en diversas ocasiones. Una de ellas, y la que llamó la atención de sus seguidores, fue cuando cantó el famoso tema ‘Despacito’.

Recordemos que hace unos días Jazmín confirmó que ya no va más en ‘Espectáculos’ y que se dedicaría de lleno a la actuación. Esperemos que le vaya bien en su nueva faceta.