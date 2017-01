Jazmín Pinedo: “Chris es una mentirosa”

La conductora de ‘Es­pectáculos’, Jazmín Pinedo, sacó las garras y defendió al padre de su hija, Gino Assereto, luego que Chris Soifer lo tildara de “patán” y “cobarde” por haber hablado “de más” de su hermana Micheille.

“Definitivamente, Mi­cheille debe haber manda­do a su hermana a que la defienda. Me lo imagino, es lo más normal. Todo lo que pueda salir de la boca de Chris Soifer yo creo que a Gino no le va a interesar mucho. Sabemos la clase de mujer que es, la clase de persona que es. Una chica que relata una historia de terror donde afirma que le golpeaban la cabeza, la arañan, la muerden, etc. (…) y luego al día siguiente sale el médico legista a desmentirla, porque eso es lo que es, una mentirosa, yo creo que a Gino no le debe importan las palabras de esta chica”, dijo la ‘Chini­ta’ en el pro­grama latino.

