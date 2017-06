¡¡Jazmin Pinedo confiesa que fue amenazada por Christian Domínguez!!

Esta mañana en el programa Espectáculos se encendió la polémica contra el cantante Christian Domínguez, quien destruyó en unos audios de Whatsapp a Carlos ‘Tomate’ Barraza. Todo se generó porque Christian no quiso enlazar en vivo con el programa.

“Nosotros acá no estamos para hablarte como a ti se te dé la gana o como a ti te guste (…) y que si tú no puedes responder o no tienes piso para poder contestar y no tienes fundamento para quedar de mejor manera de la que ya estás quedando no es culpa de nosotros”, dijo una furiosa Jazmin Pinedo, quien además reveló haber recibido un fuerte mensaje de Domínguez.

La conductora de ‘Espectáculos’ dijo que Antonio Pavón le había enseñado unos mensajes en los que el ex de Karla Tarazona la habría amenazado, a lo que Jazmin respondió: “A mí nadie me amenaza, nadie”.