¡No va más! Jazmín Pinedo confirma su salida y fin de Espectáculos

La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo, le dice adiós al programa que condujo en Latina y confirma el fin del espacio que compartió con Antonio Pavón, Ernesto Jiménez y Carlos Barraza. “El público siempre quiere que se vaya renovando la pantalla. Creo que todos estamos tranquilos porque el programa se mantuvo líder en su horario.Tuvimos a ‘Doctor TV’, ‘Hola a todos’, ‘Cuéntamelo todo’ y fueron desapareciendo”, explicó la modelo.

A pesar de los rumores, la chinita siempre negaba el fin del programa, pero según sus declaraciones a un medio local, desde octubre del año pasado tenía la certeza de que Espectáculos no iba más.“Me consultaron qué es lo que quería hacer y decidí la actuación, porque desde hace un tiempo lo tenía en mente y me voy a meter a fondo en el tema de ‘Torbellino’ “, agregó la modelo, que como se sabe participará en la segunda parte de la aclamada serie de los 90s.

Además, comentó lo feliz que está de participar en un proyecto deportivo. “Es un proyecto en junio que me tiene supercontenta, con un viaje bastante largo hasta el otro lado del mundo”, explicó la conductora. Si bien es cierto, la ex vengadora, no tiene experiencia en temas futbolísticos, al parecer Latina habría apostado por la ex guerrera. Sin duda, la controversia por su participación, dará que hablar a más de uno.

Mientras tanto, en su cuenta oficial de Instagram, ya viene dando detalles del personaje que interpretará en Torbellino. “Ella es Miriam y va a portarse muy mal”, escribió la vengadora.

