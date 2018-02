Jazmín Pinedo: Karla Tarazona me dijo que me cuide de los calzones de la ‘Chabelita’

Jazmín Pinedo se pronunció tras la polémica que ha desatado el ingreso de la pareja del ‘wachiman’, Isabel Acevedo, al reality ‘Combate’, donde trabaja el padre de su hija Gino Assereto. Indicó que confía en el combatiente, aunque tomó en gracia que Karla Tarazona le dijera “cuídate de los calzones”.

“No tengo nada contra Chabelita me causa gracia, estoy tranquila pero Karla estuvo en mi programa y me dijo que tenga cuidado con los calzones de ella (risas)”, comentó a Karibeña la conductora de ‘Espectáculos’ de Latina. Como se recuerda, Tarazona confesó en televisión que cuando aún convivía con Christian Domínguez encontró en dos oportunidades la ropa interior de la bailarina en las cosas de este.

SE DESPIDE EN MARZO

La popular y carismática ‘chinita’ confirmó que su programa de farándula se despide este 2 de marzo de la programación del canal de San Felipe, sin embargo tienen varios proyectos bajo la manga. Además, está a mil por hora con las grabaciones de la telenovela ‘Torbellino, 20 años después’.

“Estoy como loca corriendo de un lado a otro desde la mañana. Se supone que empezaba con las grabaciones de la novela terminando el programa pero ahora estoy dobleteando. Estoy a full, agotada, son tres meses de grabación”, contó. Reafirmó que su relación con Assereto va mejor que nunca tras aclarar los comentarios en redes sociales que quieren vincularla a su amigo Deyvis Orosco tras cantar a dúo el tema ‘Échame la culpa’.

“SOMOS UN PAIS MACHISTA”

“Ambos estamos a full, a las justas nos vemos para dormir. Estamos enfocados cada uno en su trabajo pero estamos muy bien, felices… Yo sé que este país es bien machistas y cuando una mujer trabaja con un hombre la empiezan a relacionar a los 5 segundos pero gracias a Dios mi pareja no es nada retrógrada”, destacó y no descartó que más adelante la veamos en algún concierto de cumbia.

“Ya demostré que sí canto, pero en un escenario me sentiría nerviosa, antes de subirme me tomaría una copa de pisco (risas) y me lanzo. Espero tener un espacio en mi agenda y que Deyvis me invite”, remarcó.(K.Cabrera)