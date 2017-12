A Jazmín Pinedo le da pena ‘Peluchín’

La conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo, reveló que continúa afectada por la salida de Carlos ‘Tomate’ Barraza y la suspensión de Antonio Pavón de ‘Espectáculos’. “Ha sido una semana complicada no solo para mí sino para todos los integrantes del programa. Esperemos que todo pase”, indicó Jazmín en la inauguración de su tienda ‘Vintage 29’ en el Mall del Sur.

“Estoy apenada, si bien no estoy de acuerdo con las actitudes que han tenido estas últimas semanas (Antonio y Barraza), pero yo con ellos he compartido tanto tiempo y sé algunas cosas que el público no sabe, y me pongo en sus zapatos. Trato de entender la complicada situación que se viene”, agregó.

Asimismo, la ‘Chinita’ lamentó la sanción de Rodrigo González en el canal por difundir las frases racistas de Barraza en su red social. “Me apena mucho lo que ha sucedido con él, espero que regrese pronto, porque se hace extrañar, porque le pone la picardía a su programa”, aseveró aunque no quiso sentenciar si hizo bien o no al exponer el mal comportamiento de un compañero de trabajo.

“Prefiero no referirme al tema, ya que se puede ver de diferentes perspectivas. Sobre todo porque es el mismo canal donde trabajo y me apena todo lo que está pasando. De hecho yo veo ‘Amor, amor, amor’ y sé que no va ser igual sin él, por algo el programa tiene su sello y espero que regrese pronto”, indicó la ‘chinita’ que aseguró que tiene un contrato de 3 años con Latina, “y me faltan 2 para acabar”.