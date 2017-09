¿Jazmín Pinedo le dice adiós a ‘Espectáculos’?

Esta mañana la bella Jazmín Pinedo sorprendió a más de uno al soltar tremendo mensaje en plena emisión en “Espectáculos”, al señalar que no estaría en los próximos días en el programa. Sus compañeros muy dudosos no entendían el comentario de la ‘chinita’, hasta que ella aclaró que su ausencia sería por sus vacaciones.

“Me voy, nos vamos a ver en algunos días… ¿Puedo decirlo? ¿Puedo? Me tomo mis vacaciones completas. Así que nos vamos a ver en algunos días, me voy a relajar con mi familia“, sentenció la popular ‘Chinita’.

Este mensaje tranquilizó a los seguidores de la conductora, pues algunos pensaban que era su despedida en el programa. A través de las redes sociales, todos elogiaron a la modelo, deseándoles una buenas vacaciones.