Esta es la reacción de Jazmín Pinedo al escuchar ‘Échame La Culpa’ en Radio Karibeña

“Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí…”, es una parte del nuevo éxito de Jazmín Pinedo y Deyvis Orosco.

Luego del estreno de la película ‘Somos Néctar’, la amistad y la buena onda entre estos dos artistas los ha llevado a grabar un primer tema musical. Se trata del popular tema ‘Échame la culpa’ interpretado en versión reguetón/pop por los reconocidos cantantes Luis Fonsi y Demi Lovato.

Esta vez los artistas se juntaron para cantar dicha canción en versión cumbia. Mediante transmisión en vivo del Facebook oficial de Karibeña, se le ve a la exvengadora muy feliz por el éxito que está teniendo la canción, pues en YouTube ya va a llegar al millón de reproducciones.

En este sentido, tenía que llegar el momento que la actriz de ‘Toberllino’ escuche su canción en vivo por los 94.9 FM.“Está bravaza”, menciona la popular ‘chinita’ mostrando un rostro de felicidad.

Asimismo, Jazmín confesó para radio Karibeña que no es cantante, pero que sí le gusta muchísimo cantar. “Yo no soy cantante y tampoco pretendo serlo, es un proyecto que me agradó, es una especie de hobbie, el tema de la música es algo que a mi me gusta muchísimo”, indicó.

Cabe resaltar que la conductora de ‘Espectáculos’ no descartó seguir grabando temas musicales.

