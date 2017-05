Jazmín Pinedo no será mamá

Jazmín Pinedo puso fin a los rumores de un segundo embarazo. La conductora de ‘Espectáculos’ expresó su deseo de volver a ser madre, pero la verdad es que sufre de una escoliosis tras una terrible caída en su casa.

“El fin de semana por el día de la madre, mi familia me había tirado agua encima y yo estaba con las zapatillas mojadas. Cuando estaba bajando las escaleras me caí, eso hizo que toda mi columna se moviera y eso hace que me duela el cuerpo. Y a esto se le sumo una infección a las amígdalas que tengo”, contó la ‘Chinita’ en el set de ‘Espectáculos.