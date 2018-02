‘Espectáculos’ no va más por Magaly Medina

Hace unos días Jazmín Pinedo anunciaba que ‘Espectáculos’ se retirará de la programación de Latina, pues los directivos del canal han decidido que en lugar de ‘La Chinita’ estará al aire Magaly Medina.

“El público siempre quiere que se vaya renovando la pantalla. Creo que todos estamos tranquilos porque el programa se mantuvo líder en su horario”, eran las palabras de Pinedo al comunicar la salida del programa mañanero. En este sentido, para seguir con la programación, la opular ‘Urraca’ estarenará su nuevo programa llamado “La Purita Verdad”.

No esperaron más

Esta semana ya salió la promoción del nuevo programa que se emitirá de 9 a 12 pm. “Todos los días circulan por nuestras pistas y carreteras, transportistas que no pagan miles de soles en multas. Carros que no tienen SOAT, chóferes borrachos que no tienen brevete que nos tiñen todas las pistas de sangre”, eran las palabras de la polémica conductora de 90 matinal. ¿De que tratará?…

Por otro lado, Jazmín Pinedo comunicó en su programa que ella sabía de los planes de Latina. “Desde octubre del año pasado sabía que el programa no iba más, me consultaron qué es lo que quería hacer y decidí la actuación, porque desde hace un tiempo lo tenía en mente y me voy a meter a fondo en el tema de ‘Torbellino’”, comentó.