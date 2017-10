Jazmín Pinedo revela el motivo de la pelea entre Yahaira y Rosángela en EEG

Esta mañana, la bella Jazmín Pinedo habló en “Espectáculos” sobre el último enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. La conductora del mencionado programa reveló que el motivo de la pelea habría empezado en los camerinos de la ex ‘guerreras’.

“Tengo entendido que la pelea que tuvieron en vivo no fue la primera, pues anteriormente detrás de cámaras Yahaira le habría metido un cachetadón a Rosángela“, sostuvo la popular ‘Chinita’.

Pero todo no habría quedado ahí, pues Antonio Tafur señaló que aquel día, Rosángela lo llamó para contarle lo sucedido. “Eso pasó en los camerinos, recuerdo que Rosángela me llamó asustada, desesperada porque nadie hizo nada para ayudarla, y al final, una persona intervino si no se le venía encima“, puntualizó.