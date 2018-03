Jazmín Pinedo se va a Rusia

Jazmín Pinedo dio por finalizado ayer el ciclo de ‘Espectáculos’, tras siete años de emisión. La ‘chinita’ se mostró emocionada con el cariño que recibió tras estar dos años al frente del programa y destacó que la salida no se debe para nada al bajo rating y le deseó suerte a Magaly Medina que a partir del lunes toma la posta con la ‘Purita verdad’.

“Nos vamos en el mejor momento del programa pero es decisión de la gerencia, no nos vamos por un tema de rating. ¿Qué me parece Magaly que entra al horario? Creo que ella es una persona que tiene mucho público que la apoya así que creo le irá muy bien. Le deseo suerte porque estamos en el mismo canal y creo que todos debemos empujar el barco para que vaya bien”, comento Pinedo.

Sostuvo que agradece al programa matutino que le dio la oportunidad de dejar los realitys y crecer en la conducción, pero aseveró que sigue firme en Latina pues viene grabando la telenovela ‘Torbellino’ y en junio viajará a Rusia para encargarse de las antesalas de cada partido del Mundial Rusia 2018.

Aprende de fútbol

“Desde hace dos semanas empecé a grabar la telenovela, agradezco a Latina porque me están dando la oportunidad de debutar en la actuación que es algo que también quería hace tiempo. También se viene el viaje a Rusia, que ya fue confirmado por uno de los gerentes, no puedo dar detalles pero voy a conducir unos especiales y los enlaces antes de cada partido. ¿A quién me gustaría entrevistar? Lo que el público quiera, de hecho Latina es el canal del Mundial y he aprendido un montón de fútbol desde hace tiempo”, comentó.

Detalló que está preparada para las críticas y que no le afectan para nada. “Vengo de un reality así que estoy acostumbrada. Las críticas van a estar siempre y uno tiene que aprender a convivir, podré escucharlas pero eso no cambia absolutamente nada para mí. Yo la verdad estoy curtida”, finalizó y acotó que no dejará el tema de la conducción para nada.(K.Cabrera)