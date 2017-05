¿Jazmín Pinedo volverá a ser mamá?

La conductora de “Espectáculos” Jazmín Pinedo, vuelve a generar polémica está vez por las diversas especulaciones sobre un posible embarazo. Ante esta situación, la bella modelo dejó sorprendidos a todos los televidentes con sus declaraciones.

Jazmín manifestó una vez más que no está embarazada, que agradecía a sus fans por la preocupación pero su delicado estado de salud se debía a su escoliosis. Pero que a pesar de todo no quita la ilusión de ser madre otra vez.

“Cada vez que me siento mal, voy a una farmacia, me compro un test y me quedo así (triste)”, señaló la conductora.